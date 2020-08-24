فايلر يحمّل لاعبين إثنين مسئولية هزيمة الأهلي أمام الزمالك

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، السويسري رينيه فايلر، اجتماعاً مع رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، ورئيس لجنة التخطيط محسن صالح، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الهزيمة امام الزمالك بنتيجة 3-1، في القمة رقم 120 والتي أقيمت مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير في بداية المباراة بإهدار فرصتين محققتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً في سيناريو المباراة والذي لم يخدم الفريق، بحسب قوله.

وأضاف فايلر أن معظم لاعبي الفريق لم يكونوا في أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، أبرزهم رمضان صبحي وحسين الشحات ومحمود متولي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

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وأشار المدير الفني السويسري إلى أنه كان يعول كثيراً على ثنائي خط الوسط، المالي أليود يانج وحمدي فتحي، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين في وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى خذلوه ، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.

من جانبهم، أكد محمود الخطيب ولجنة التخطيط على ثقتهم التامة في فايلر وعلى قدرتهم في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وأكد الخطيب ولجنة التخطيط على ضرورة طيّ صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتيّ الدورى الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.