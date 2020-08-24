بعد إصابة عبدالشافي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة توقيع عقوبة على وليد سليمان

كشف مسئولو اتحاد الكرة المصري حقيقة توقيع عقوبة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وليد سليمان، وذلك بداعي تعمد ايذاء محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأخيرة، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أنه لا يوجد سبب لتوقيع عقوبات على وليد سليمان، بعدما أصيب ظهير أيسر الزمالك محمد عبدالشافي الظهير بكسر في الترقوة وتم نقله للمستشفى ليجرى جراحة عاجلة ويغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 8 أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن مسئولو الجبلاية أوضحوا أن الحكم الكرواتي لم يتخذ قراراً ضد اللاعب بداعي تعمد الإيذاء، كما لم يكتب فى تقريره شيئا يدين وليد سليمان، بجانب أن إعادة اللقطة التي تتضمن الصدام بين سليمان وعبد الشافي لم توضح أن هناك شبهة تعمد من سليمان لإيذاء عبد الشافي، لذا لا يوجد سبب لمعاقبة لاعب الأهلي.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن محمد عبد الشافي سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التي خضع لها أمس الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التي سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجياً.

وكان عبدالشافي قد غادر المستشفى أمس بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي التي أقيمت السبت الماضي.

وتعرض عبدالشافي لكسر في الترقوة في كرة مشتركة مع وليد سليمان فى الدقائق الأخيرة من مباراة القمة، ليخرج مصاباً من المباراة.

وقال الجهاز الطبي للزمالك إن عبدالشافى في حاجة لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها.