كيف تناولت صحف ألمانيا تتويج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انهالت عبارات الإشادة من جانب الصحافة الألمانية على بايرن ميونخ الألماني، بعد أن توج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وتغلب بايرن على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليكمل بايرن بذلك تتويجه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال للمرة الثانية.

وأثنت صحيفة "بيلد" على كينجسلي كومان الذي سجل هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 59، ونشرت عنوانا ذكرت فيه :"الملك كومان يضرب الجليد... بايرن ملوك أوروبا."

وأضافت الصحيفة "لا حفل (أهداف)، لا فوز بنتيجة 8 / 2، ولكن من على الأرض يهتم بذلك؟، لقد تحقق حلم الثلاثية مجددا."

وذكرت صحيفة "مونشنر ميركور" التي تصدر بولاية بافاريا :"بايرن يحقق حلم الثلاثية" وأثنت على الفرنسي كومان، المولود في باريس، مشيرة إلى أنه سجل "الهدف الذهبي" في شباك فريقه السابق.

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أما صحيفة "سودويتشه تسايتونج"، فقد تناولت الحديث عن الموسم ككل، وذكرت نادرا ما فاز فريق بدوري أبطال أوروبا باستحقاق وجدارة مثل بايرن."

وأضافت :"خلال الأدوار النهائية كانت هناك روح جماعية من نوع خاص بالفريق."

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" :"لم يكن هناك تتويجا لميونخ في دوري الأبطال أكثر جدارة من هذا."

وأكدت أن النجاح جاء قبل كل شئ كثمار العمل الذي قدمه المدير الفني هانزي فليك، الذي تولى تدريب بايرن خلفا لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي.

ولم يتلق بايرن ميونخ أي هزيمة خلال 30 مباراة، وحقق خلالها 29 انتصارا، وقد بات أول فريق يحقق الفوز في جميع المباريات خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال، في تاريخ البطولة بنظامها الحالي.