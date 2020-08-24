"كنت ضحية لإصابات خطيرة".. وليد سليمان يرد على بيان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قام وليد سليمان لاعب وسط النادي الأهلي بالرد على بيان مجلس إدارة نادي الزمالك بعد رفض زيارته واعتذاره لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق والإعلان عن تقديم شكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اتهم وليد سليمان بتعمد إيذاء عبدالشافي، وأكد الزمالك أنه سيتم اللجوء لـ"فيفا" وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي نظراً لأنه كرر نفس الأمر مع لاعبين أخرين.

وتعرض عبدالشافي لإصابة قوية في مباراة الأهلي الأخيرة بعدما اصطدم بوليد سليمان، وأجرى جراحة ناجحة بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر.

وحرص وليد سليمان على زيارة لاعب الزمالك في المستشفى وتقديم الدعم له، وهو ما رفضه مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي بعد ذلك.

ورد سليمان من خلال بيان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

المعاني الإنسانيه.. والحملات اللاخلاقية

لان هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانيه والجوانب الأخلاقيه، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفي علي انه نوع من الاعتذار مني له.. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجه ضدي منذ فترة الي ان هذا الاعتذار غير مقبول.

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والحقيقة انني لم اذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم اخطئ، ولم اتعمد اصابته بشهادته هو شخصيا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب ارساء جوانب انسانيه وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضه تغمض اعينها عن المبادرات الانسانيه والأخلاقية من اجل ابقاء نار الفتنه مشتعلة.

والى من يدعون كذبا انني لاعب اتعمد اصابه زملائي في الملاعب، اذكركم انني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، اتذكر منها اصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد ايذائي وغبت عن الملاعب وقتها اكثر من شهر ونصف الشهر.

وكذلك اصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة علي كأس السوبر بالإمارات العام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي وغبت عن الملاعب قرابة ثلاثة اشهر، وفي الحالتين لم اطالب ولم يطالب النادي الاهلي احدا بالاعتذار، ولم يخرج اعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك.

الحملات الشخصية ضدي وصلت الي مرحلة غريبة، بل ومضحكه ايضا، بلغت الي حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي ارتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الاخيرة ان اخلع الخاتم، واندهش الحكم لاني لم اكن ارتدي خاتما من الاساس !!.

وفي النهاية اؤكد لكم ان اللعب برجوله وجديه ، لايعني ابدا تعمد ايذاء لاعبي الفرق المنافسه .. اعرفوا الفارق اولا قبل ان تتحدثوا وتتهموا.. وربنا يهديكم.