مروان محسن.. مهاجم بلا أنياب في 4 سنوات (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في عام 2016 وتحديدًا خلال سوق الانتقالات الصيفية أبرم الأهلي صفقة هجومية من خلال التعاقد مع مروان محسن في عقد مدته خمس سنوات مقابل حصول الإسماعيلي على 10 ملايين جنيه.

الهدف من التعاقد مع مروان من أجل أن يكون بديلاً للجابوني ماليك إيفونا والذي رحل وقتها إلى فريق نيانجين الصيني في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين دولار.

لكن وبعد أربعة أعوام من تعاقد الأهلي مع مروان محسن هل أصبح صاحب الـ 31 عامًا الصفقة الهجومية المميزة للفريق الأحمر؟ هذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية.

- "مهاجم مميز"

بعد إعلان الأهلي التعاقد مع مروان محسن كان لأسامة عرابي المدرب العام في الجهاز الفني بالفريق الأحمر تصريحًا.

عرابي والذي عمل في الجهاز الفني خلال ولاية المدرب الهولندي مارتن يول، قال في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" :"مروان محسن مهاجم مميز يتمتع بقدرات عالية، وهو إضافة للفريق بكل المقاييس".

وتابع :"رسالتي لمروان هي ضرورة بذل مجهود مضاعف للحصول على مكان بين نجوم الفريق، ننتظر تأثيره الإيجابي مع الفريق والأهلي سوف يضيف له الكثير".

بداية مروان لم تكن مثالية بعد المشاركة في خمس مباريات بواقع (138 دقيقة) إلا أنه لم يسجل أي هدف.

وشارك مروان في بدايته أمام سموحة بدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر ثم أمام إنبي والزمالك في نهائي البطولة، وكانت مشاركته الأفريقية الأولى ضد زيسكو يونايتد الزامبي.

- هدف في موسم (2016 - 2017)

في موسم (2016 - 2017) تعرض مروان محسن للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت بالجابون في 2017.

إصابة مروان جاءت في مباراة المغرب ليغيب على إثرها عن الملاعب لمدة وصلت إلى 383 يومًا.

ولم يشارك مروان سوى في تسع مباريات أحرز من خلالها هدف وحيد حيث جاء في شباك المصري البورسعيدي ضمن حسابات الأسبوع الـ16.

وشارك مروان بواقع (526) دقيقة أمام كل من (الإنتاج الحربي - طلائع الجيش - النصر للتعدين - الشرقية - مصر المقاصة - سموحة - إنبي - المصري البورسعيدي - الزمالك).

حسام البدري مدرب الأهلي علّق على إصابة مروان وقتها في تصريحات صحفية ، قائلاً :"الإصابة قدر، وأحيانًا تأتي للاعب بعيد عن مستواه، ولكن وقتها تكون دوافع، مروان عنصرًا أساسيًا وله بصمة واضحة، وجماهير الأهلي باتت تتمنى عودته سريعًا للملاعب".

- عودة بعد 383 يومًا

بعد غياب دام أكثر من عام عاد من جديد مروان محسن وتحديدًا في موسم (2017 - 2018)، استعاد الأهلي من جديد خدمات مهاجمه في مباراة طلائع الجيش والتي جاءت ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري.

وشارك مروان في مباراته الأولى بعد الإصابة لمدة تسع دقائق حيث لعب بديلاً من وليد أزارو في لقاء حسمه الأهلي بنتيجة (2-0).

ولعب مروان 13 مباراة خلال موسم (2017 - 2018) بواقع سبع مباريات في مسابقة الدوري وأربع مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومبارتين في مسابقة كأس مصر.

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أما من حيث الأهداف فسجل مهاجم الأهلي أربعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في الدوري وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

كارتيرون مدرب الأهلي خلال هذا الموسم علّق على مستوى مروان محسن معه، قائلاً :"مروان محسن مُفيد بشكل أكبر خاصة في التعامل مع الكرات العالية، وما يميز مروان قدرته على استغلال العرضيات بشكل جيد".

- الحصيلة الأعلى وتهميش مع لاسارتي

في موسم (2018 - 2019) والتي شهدت تولي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للأهلي ثم أعقبه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، خاض مروان محسن 24 مباراة مع الفريق الأحمر.

مباريات مروان محسن كانت عبارة عن 16 مباراة في مسابقة الدوري وسبع مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ومباراة في مسابقة السوبر المصري، حيث كانت حصيلة مروان (1160) دقيقة.

ويعتبر هذا الموسم هو الأكثر من حيث الناحية التهديفية بعدما سجل ثمانية أهداف (ست مباريات في الدوري وهدفين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا) كما صنع ثلاثة أهداف.

هذا الموسم شهد تسجيل مروان أول هدفين له في مباراة واحدة وتحديدًا في لقاء طلائع الجيش الذي حسمه الأهلي بهدفين دون رد ضمن حسابات الأسبوع الرابع عشر.

لكن ومع رحيل كارتيرون وتولي لاسارتي أصبح مروان محسن بديلاً للمغربي وليد أزارو حيث خاض ثلاث مباريات بصورة أساسية في دوري الأبطال أمام فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري وصنداونز الجنوب أفريقي.

أما محليًا فلم يلعب مروان أساسيًا سوى في مباراتين خلال عهد لاسارتي وتحديدا أمام بتروجيت في لقاء شهد تسجيله هدفًا، ثم شارك في لقاء القمة أمام الزمالك والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

- أربعة أهداف وطلب فايلر

خلال الموسم الحالي شارك مروان مع تولي رينيه فايلر القيادة الفنية في 20 مباراة بواقع (13 مباراة في الدوري وست مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ةمباراة في لقاء كأس مصر).

حصيلة مروان حتى الآن (1115) دقيقة ليسجل أربعة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في الدوري وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدفين.

ويعتبر مروان محسن في الترتيب الثامن على مستوى هدافي الأهلي خلال هذا الموسم.

ويتواجد وليد سليمان في الصدارة برصيد (10 أهدف) ثم جونيور أجايي برصيد (7 أهداف) وحسين الشحات (7 أهداف) وعلي معلول (6 أهداف) ومحمد مجدي أفشة (5 أهداف)، ورمضان صبحي (5 أهداف) ثم عمرو السولية ومروان محسن (4 أهداف).

أما بالنسبة لعقد مروان والذي يمتد لعام مقبل فكان لوكيل اللاعب تصريحات عبر "يلا كورة" كشف من خلالها أن رينيه فايلر مدرب الفريق طلب تجديد عقد اللاعب نظرًا لدوره في الملعب رغم الانتقادات التي يتعرض لها عبر "السوشيال ميديا".

في المقابل، كان لمروان محسن تصريحًا عبر شاشة "أون تايم سبورتس" ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، قائلاً :"لا أفهم الانتقادات التي أتعرض لها، ولا أتأثر بالانتقادات، والمدير الفني رينيه فايلر ينصحني دائما بعدم الانشغال بما يُقال، ويطالبني بتنفيذ ما يطلبه مني فقط".

مهاجم الأهلي خرج باكيًا خلال تصريحاته، ليكشف: "أجتهد لإحراز الأهداف، الانتقادات تضعني تحت ضغط خاصةً أن أي مهاجم مطلوب منه يسجل أهدافا، ويجب أن يكون لي بصمة مع الفريق".

وعاد مروان محسن ليفسر سبب بكائه قائلا: "دايما بيصعب عليا نفسي بسبب الضغوطات، أتعرض لظلم كبير".

- الحصيلة الكاملة لمشواره مع الأهلي بعد أربع سنوات

خاض مروان مع الأهلي 70 مباراة سواء في مسابقة الدوري أو الكأس والسوبر بجانب دوري أبطال أفريقيا بواقع (2130) دقيقة وسجل 17 هدفًا كما صنع سبعة أهداف.