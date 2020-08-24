رسميًا.. غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول عن مباراة الجونة المقبلة ببطولة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والجونة مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري.

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وعبر الموقع الرسمي للنادي، أكد عبد الحفيظ غياب وليد سليمان عن المباراة بعد تعرضه لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة التي أقيمت بالجولة الـ21 من الدوري.

وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي؛ للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى أول خسارة له في بطولة الدوري هذا الموسم على يد الزمالك بنتيجة 3-1، لكنه واصل تربعه على قمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.