مران الأهلي.. جلسة مطولة بين فايلر واللاعبين.. الشيخ ينتظم.. ومسحة قبل لقاء الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري we المصري، ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة.
وشهدت الجلسة، الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية.
وفي سياق متصل، انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق في تدريبات الكرة صباح اليوم الاثنين، وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من آلام كاحل القدم.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة.
وقال عبد الحفيظ: "الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية".
على الجانب الآخر، خضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، للمسحة الطبية قبل مران اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.
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