مران الأهلي.. جلسة مطولة بين فايلر واللاعبين.. الشيخ ينتظم.. ومسحة قبل لقاء الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة دوري we المصري، ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة.

وشهدت الجلسة، الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية.

وفي سياق متصل، انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق في تدريبات الكرة صباح اليوم الاثنين، وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من آلام كاحل القدم.

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وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الجونة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ: "الشيخ شارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى كاحل القدم التي تعرض لها فى مباراة اسوان قبل الماضية".

على الجانب الآخر، خضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، للمسحة الطبية قبل مران اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.