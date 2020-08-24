كيف سخرت جماهير مارسيليا من سقوط باريس أمام بايرن بالأبطال؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

احتشدت جماهير مارسيليا في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بخسارة غريمها باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.

وحقق بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على باريس بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان ليعادل رقم ليفربول الإنجليزي.

وعقب نهاية المباراة، احتشدت جماهير مارسيليا في الشوارع، احتفالًا بخاسرة غريمها، وأشعلت الألعاب النارية مما أدى إلى وقوع أحداث شغب.

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وقالت شرطة باريس في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها ألقت القبض على 83 شخصا في أحداث الشغب التي اندلعت بالعاصمة الفرنسية عقب هذه الهزيمة، ثم أعلنت بعدها وصول عدد الأشخاص المقبوض عليهم إلى 148".

من جانبه، نشر الحساب الرسمي نادي مارسيليا (الناطق بالعربية) صورة لتيفو خاص بجماهير ناديه التي سبق لها الاحتفال بلقب تشاميونزليج نسخة 92/93، وعلقت عليها "زعيم فرنسا".

كما سخر ديمتيري باييت، جناح نادي أولمبيك مارسيليا، من خسارة باريس، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكاية تاريخية واحدة، ونادٍ واحد، ومدينة واحدة (مارسيليا)".