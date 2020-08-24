"3 أسابيع للعودة".. طبيب الأهلي يكشف موقف محمد محمود من التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن محمد محمود لاعب وسط الفريق، يحتاج لـ3 أسابيع من أجل الإعلان عن جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ولم يتواجد محمد محمود مع الفريق في الموسم الحالي بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية بعدما كان قد انهى برنامجه التأهيلي من الإصابة الأولى والتي تعرض لها في ثاني مشاركه له مع الأهلي الموسم الماضي.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات رسمية، أن محمد محمود ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الالماني مؤخرا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.

واختتم "محمد محمود يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".