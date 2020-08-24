"ضياع الحلم".. نيمار يبكي وسان جيرمان يضمد الجراح بعد خسارة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بالبكاء الشديد ولمسة خاطفة لكأس البطولة وصورة على "إنستجرام"، كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا عن حزنه العميق لفشل محاولة جديدة لاعتلاء عرش القارة الأوروبية مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخسر سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 1 في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليهدر أقرب فرصة للتتويج بلقبه الأول في دوري الأبطال الأوروبي.

وتبدد حلم نيمار في الفوز باللقب هذا الموسم بعدما تألق مانويل نوير حارس مرمى بايرن في التصدي لمحاولات وتسديدات نيمار وزميليه المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ولاعب الوسط ماركينيوس ليقود بايرن إلى الفوز في المباراة والتتويج باللقب.

وكانت المفارقة الأكبر في المباراة النهائية أن الهدف الوحيد للمباراة جاء بضربة رأس من كينجسلي كومان، وفي مرمى فريقه السابق ليطيح بالنادي ، الذي نشأ فيه ، من النهائي.

ومنذ تأسس النادي قبل 50 عاما ، أحرز سان جيرمان 40 لقبا في البطولات المحلية كما فاز بلقب كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1996 ولكن لقب دوري الأبطال استعصى على الفريق، رغم أنه كان الهدف الواضح والأسمى للنادي منذ انتقال ملكية سان جيرمان إلى مالكيه القطريين الحاليين في 2011 .

وأنفق النادي الفرنسي نحو مليار دولار على مدار السنوات الماضية لتدعيم صفوف الفريق بأبرز النجوم، وفي مقدمتهم نيمار أغلى لاعب في العالم والمهاجم الفرنسي الموهوب مبابي.

وكان نيمار فاز باللقب مع برشلونة في 2015 لكنه فشل في قيادة فريقه الحالي سان جيرمان إلى اجتياز العقبة الأخيرة في الطريق إلى منصة التتويج في أكثر محاولة اقترب فيها الفريق من منصة التتويج، بعدما بث المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق روح الأداء الجماعي في الفريق، حيث تخلى نجوم الفريق عن النزعة الفردية وفضلوا اللعب في إطار الفريق.

وقال توخيل بعد مباراة الأمس : "أشعر بفخر شديد. أسوأ شعور دائما أن تخسر نهائيا مثل هذا".

ولم يفز أي فريق فرنسي بلقب البطولة منذ أن فاز مارسيليا بلقب البطولة قبل 27 عاما، ليظل هو الفريق الفرنسي الوحيد الذي توج بلقب دوري الأبطال.

وقال توخيل : "على مدار العامين الماضيين ، أسسنا هذه الأجواء الخاصة في الفريق. علينا أن نحافظ على هذه الروح والعقلية. نحتاج لبناء فريق آخر قوي لمواصلة هذه المسيرة. سيكون هذا هو التحدي لإعادة اكتشاف هذه الروح".

ويتفق الإسباني أندير هيريرا لاعب خط وسط الفريق مع هذا، حيث أوضح أن الفريق يجب أن يفكر فيما أنجزه هذا الموسم رغم الخسارة في المباراة النهائية لدوري الأبطال.

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وقال هيريرا : "أعتقد أننا بذلنا كل ما بوسعنا للفوز في المباراة. سنحت لنا خمس أو ست فرص. كان يجب أن نسجل منها هدفين أو ثلاثة أهداف".

وأضاف : "علينا أن نفكر فيما أنجزناه هذا الموسم وفي الأجواء التي صنعناها في النادي. فزنا بأربعة ألقاب وخسرنا نهائي دوري الأبطال دون أن نستحق الخسارة ، على ما أعتقد".

وأقيمت الأدوار النهائية للبطولة هذا الموسم على هيئة دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة ، وذلك بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية مساء أمس.

ولكن نيمار ومبابي فشلا في هز الشباك خلال المباريات الثلاثة التي خاضها الفريق في لشبونة والتي فاز فيها سان جيرمان على أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية ولايبزج الألماني في المربع الذهبي ثم خسر أمام بايرن في النهائي.

وأوضح هيريرا : "كان بايرن أكثر صلابة من فريقنا. عندما تلعب أمام فريق بارز آخر في أوروبا ، فإنك إن لم تسجل سيهز هو الشباك".

وأكد توخيل : "كنت أعرف مسبقا أن الهدف الأول قد يحسم المباراة. كل ما كنا نحتاجه هو تسجيل الهدف الأول في المباراة. سنحت لنا بعض الفرص لكن بايرن هو من سجل الهدف. أثق بأننا كنا سنفوز بالنتيجة نفسها 1 / صفر لو نجحنا في تسجيل الهدف".

وأضاف : "لم نكن حاسمين بدرجة كافية. نحتاج أن يسجل كيليان ونيمار دائما ، ولكن لا يمكن المطالبة بهذا".

وفي الوقت نفسه ، كشف نيمار عن خيبة أمله للخسارة في النهائي وفشل الفريق في التتويج بلقبه الأول في البطولة العريقة.

ونشر نيمار /28 عاما/ على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت صورة وهو يجلس على مقاعد البدلاء ويخفي وجهه بيده، حيث يبدو عليه أنه يبكي لفقدان هذه الفرصة الذهبية للتتويج باللقب مع سان جيرمان في أول مرة يظهر فيها الفريق بالمباراة النهائية للبطولة.

وقال نيمار في تعليقه أسفل الصورة : "كافحت كفاحا جيدا. أكملت المسيرة. حافظت على إيماني".

وبدا نيمار منزعجا بشدة من الخسارة أمام بايرن في النهائي علما بأنه فاز بلقب البطولة من قبل وذلك في 2015 عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.