عاد لينتقم.. كينجسلي كومان و"غريزة القتل" أمام المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"لا أعتقد بأنني اللاعب الذي يسجل 30 أو 40 أو 50 هدفًا في الموسم، غريزة القتل أمام المرمى ليست فطرية بداخلي، رغم عملي على تحسينها".. في تصريحات سابقة تعود إلى عام 2019، اعترف كومان بإحدى نقاط ضعفه مع إصراره على العمل على تطويرها

بالتأكيد، إذا استرجع كومان ذلك التصريح الآن سيعود للاعتراف بأنه نجح في التخلص من نقطة ضعفه بشكل مثالي بعدما سجل هدف فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي ليعادل رقم ليفربول الإنجليزي.

أحكم بايرن ميونخ الألماني قبضته على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراة النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد سجله كومان في الدقيقة 59 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب النور "دا لوز" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

لم يتهاون بايرن ميونخ في إلحاق الهزائم بمنافسيه منذ التأهل من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، فأطاح بتشيلسي الإنجليزي من دور الـ16 بعد الفوز عليه بنتيجة 7-1 ذهابَا وإيابًا، تلاها هزيمة مذلة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في ربع النهائي، ثم ثلاثية نظيفة في مرمى ليون الفرنسي خلال نصف النهائي، قبل الانقضاض على باريس في المباراة النهائية بهدف نظيف.

هدف فوز بايرن جاء عن طريق اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان، خريج أكاديمية باريس سان جيرمان التي التحق بها مع بداية موسم 2001/2021 لينضم إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية تحت 17 عامًا.

تدرج كومان في الفئات العمرية للنادي الباريسي وشارك مع الفريق الأول لمدة 3 دقائق فقط في مباراته ضد سوشو بالجولة الـ25 من بطولة الدوري (موسم 12/13) والتي خسرها الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدفين.

تم تصعيد كومان إلى صفوف الفريق الأول مطلع شهر يوليو عام 2013، وشارك في مباراتين فقط بالدوري المحلي (موسم 13/14) بإجمالي 36 دقيقة أمام بوردو (الجولة الخامسة) ومونبيلييه (الجولة الـ38)، كما شارك الفرنسي الشاب في مباراة بالكأس (16 دقيقة).

كان للبالغ من العمر 24 عامًا دورًا في فريق الشباب بالنادي، حيث شارك في بطولة الدوري الأوروبي للشباب خلال 6 مباريات أخرى، ونجح في تسجيل هدفًا ضد أندرخلت البلجيكي في دور المجموعات.

Advertisements

مع بداية موسم 14/15، قرر لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان -في ذلك الوقت- الاستغناء عن كومان، وطلب وده نادي يوفنتوس الايطالي، وبالفعل تمت الصفقة (بشكل مجاني) وانضم كومان إلى بيانكونيري لمدة موسمين.

خلال موسمه الأول، شارك كومان مع فريقه الجديد في 14 مباراة بالدوري المحلي بإجمالي 488 دقيقة (صنع تمريرتين حاسمتين فقط)، 4 مباريات بالكأس المحلي، ومباراتين بدوري أبطال أوروبا، ومع بداية الموسم الثاني قرر يوفنتوس إعارته إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين.

اختلف أداء كومان بقيص بايرن عما كان عليه رفقة باريس ويوفنتوس، فبخلاف زيادة عدد مشاركته الأساسية رفقة العملاق البافاري إلا أنه وجد طريق المرمى بعدما كان يصل إليه على استحياء.

في موسمه الأول مع الفريق الألماني (15/16) شارك كومان في 23 مباراة بالدوري (سجب 4 أهداف وصنع 6 تمريرات)، في الموسم الثاني تعرض لأكثر من إصابة أربكت حساباته وأبعدته لفترة عن صفوف الفريق البافاري، وجاءت إجمالي مشاركته ببطولة الدوري هذا الموسم 19 مباراة فقط (سجل هدفين وصنع تمريرة).

مطلع موسم 17/18، قرر بايرن ميونخ الإبقاء على خدمات كومان، وبالفعل قام بشراء عقده من يوفنتوس ليصبح لاعبًا أسياسيًا في كتيبة العملاق البافاري.

كومان من اللاعبين القلائل الذين حققوا بطولة الدوري مع مختلف الفرق، فبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن كومان حقق الدوري في كل مواسمه خلال مسيرته مع كرة القدم.

وأوضحت الشبكة أن الجناح الفرنسي فاز باللقب مع فريقه الأول باريس سان جيرمان في موسمين متتاليين (2012/2013، و2013/2014)، ثم فاز به مع يوفنتوس في موسم (2014/2015)، قبل أن يفوز به مع بايرن 5 مواسم متتالية منذ موسم (2015/2016) وحتى موسم (2019/2020.

خلال الموسم المنقضي، شارك البالغ من العمر 24 عامًا رفقة العملاق البافاري في 24 مباراة بالدوري (سجل 4 وصنع مثلهم)، 4 مباريات بالكأس المحلي (سجل هدف وصنع 2)، مباراة السوبر و9 مباريات بدوري أبطال أوروبا (سجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة).