فقرة خاصة على التصويبات في مران الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليومالإثنين.
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءتضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.
ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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