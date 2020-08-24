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فقرة خاصة على التصويبات في مران الأهلي

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خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليوم

الإثنين.

وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءت

ضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.
ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

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