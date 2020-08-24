خصص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين.

وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد في الدوري الممتاز. الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين.وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة.ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد في الدوري الممتاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر تدريب خاص لحراس الأهلي خلال المران الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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