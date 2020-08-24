أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في دوري أبطال آسيا موسم 2020. وسيكون تطبيق التقنية بدءً من الدور ربع النهائي للبطولة، لأول مرة على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي . الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر استخدام تقنية الفار في معظم البطولات الدولية والمحلية، للتقليل من أخطاء التحكيم، ومازالت تتباين ردود الأفعال حول مؤيد ومعارض لهذه التقنية .

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تطبيق تقنية "الفار" في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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