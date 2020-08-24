مانشستر يونايتد يفكر في إعارة ثلاثة لاعبين

ينوى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى ، عرض ثلاثة من لاعبية للإنتقال علي سبيل الإعارة ، وذلك في الأسابيع القليلة المقبلة. أكدت صحيفة مانشستر يونايتد "إيفينينج" في تقرير لها، أن الريدز ينوي بيع ثلاث من لاعبيه الشباب على سبيل الإعارة خلال الأسابيع القادمة وهم: جيمس جارنر و ديلان ليفيت و ماتيج كوفار. بيع ثلاث من لاعبيه الشباب على سبيل الإعارة خلال الأسابيع القادمة وهم: جيمس جارنر و ديلان ليفيت و ماتيج كوفار. ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعبين للتدعيم صفوف فريقه قبل ، لذلك يفكر في عرض ثلاثة لاعبين للإعارة. ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى في الثاني عشر من ديسمبر المقبل ، لينتهي في الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2021.

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