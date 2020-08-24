مدينة ميونخ تشتعل بمئات المشجعين احتفالًا بدوري الأبطال الأوربي

بشكل نادر مايحدث بهذه الصورة والحماس .. نزل المشجعون في مدينة ميونخ الألمانية إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريقهم باللقب الأوروبي واستكمال الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الحالي.
واندفع مئات المشجعين سريعًا إلى شارع ليوبولدبوسط مدينة ميونخ؛ إذ يشتهر هذا المكان باحتفالات السيارات ، وأطلق البعض أبواق السيارات فيما لوح آخرون بالأعلام بطول الشارع.
وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الوضع هادئ وأن معظم
وأضاف المتحدث أنه جرى الدفع بـ150 شرطيًا إضافيًّا للتأمين في ظل تزايد أعداد المشجعين في الشوارع.
وهذه هي المرة الثانية التي يستكمل فيها بايرن الثلاثية في موسم واحد؛ إذ نجح في هذا عام 2013.
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