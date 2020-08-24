وليد سليمان يُصدر "بيانًا ناريًا" ردًا على أزمة إصابة عبدالشافي

أصدر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا ناريًا للرد على الجماهير التي شنت حملات هجومية عليه خلال اليومين السابقين، بسبب إصابة محمد عبدالشافي، لاعب الزمالك، في مباراة القمة.

جاء نص بيان سليمان كالآتي:

المعاني الإنسانية.. والحملات اللاأخلاقية...

"لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرًا، محمد عبدالشافي، نجم دفاع الزمالك، في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له.. بل وذهبوا وفقًا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول.

والحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم أخطئ،

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ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيًا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانية والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنة مشتعلة.

وإلى من يدعون كذبًا أنني لاعب أتعمد إصابه زملائي في الملاعب، أذكركم أنني كنت شخصيًا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر، بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد، الذي خرج يعترف بأنه تعمد

إيذائي، وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف الشهر، وكذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة على كأس السوبر بالإمارات العام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي، وغبت عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر، وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدًا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك.

الحملات الشخصية ضدي وصلت إلى مرحلة غريبة، بل ومضحكة أيضًا، بلغت إلى حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي ارتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الأخيرة أن أخلع الخاتم، واندهش الحكم لأني لم أكن ارتدي خاتمًا من الأساس!!

وفي النهاية أؤكد لكم أن اللعب برجولة وجدية، لا يعني أبدًا تعمد إيذاء لاعبي الفرق المنافسة.. اعرفوا الفارق أولًا قبل أن تتحدثوا وتتهموا.. وربنا يهديكم".