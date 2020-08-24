خسارة سان جيرمان دوري الأبطال تشعل حرائق وشغباً في باريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 148 شخصًا خلال أعمال شغب اندلعت، مساء الأحد، عقب هزيمة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وكان سان جيرمان قد خسر أمام بايرن بهدف نظيف مساء الأحد في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا الكروي، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وقالت شرطة باريس في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي

عبر الإنترنت في وقت مبكر من صباح الإثنين، أنها ألقت القبض على 83 شخصًا في أحداث الشغب التي اندلعت بالعاصمة الفرنسية عقب هذه الهزيمة، ثم أعلنت بعدها وصول عدد الأشخاص المقبوض عليهم إلى 148.

وأبدى المشجعون، الذين أثاروا الشغب، خيبة أملهم لهذه الخسارة

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وذلك خلال تجمعهم بالقرب من ستاد "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" وكذلك بالقرب من قصر الإليزية.

وشهدت أحداث الشغب مصادمات مع الشرطة حول الاستاد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتشدين الذين اصطحبوا معهم الألعاب النارية.

وقام مثيرو الشغب بحرق بعض إطارات السيارات وحطموا النوافذ والمتاجر في شارع الشانزليزية.

وأعلنت الشرطة أيضًا فرض غرامات مالية بحق 404 أشخاص بسبب عدم ارتداء الكمامات في أماكن كان ارتداء الكمامة فيها إجباريًّا.

