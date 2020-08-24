المصريون يقتربون من تحقيق مليون خطوة فى مبادرة تحدى خطواتنا معًا لدعم حركة الأولمبياد الخاص الدولى

تتواصل خطوات المصريين سواء المقيمين على أرض دولة الإمارات أو خارجها من لاعبى أولمبياد خاص من ذوى الإعاقة الفكرية أو من غير المعاقين وأولياء أمور أو داعمين من أجل تسجيل المزيد من الخطوات مشاركة فى حملة مبادرة (خطواتنا معًا) والتى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي رئيس مجلس الأمناء و الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب ، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس؛ إذ اقترب ما تحقق من خطوات منذ إطلاق المبادرة فجر يوم 19 أغسطس إلى 14 مليون خطوة ، واقترب المصريون المشاركون فى تلك المبادرة من تحقيق مليون خطوة؛ إذ حققوا حتى الآن

697742 خطوة جاءت عن طريق 27 مشارك فى التحدي.

وكان المصرى أحمد السيد منذ يومين قد انفرد بالمركز الأول بعد أن حقق خطوة 132089 ، إلى أنه مع الدخول فى اليوم السادس تراجع إلى المركز السادس بعد أن احتل المركز الأول الهندي سيدوا على محققًا 194372 خطوة ليقترب من المائتي ألف خطوة ، يلاحقه إماراتى 193089 خطوة وأمريكى 186037 خطوة ، ومن المنتظر تحمس المشاركون فى الأيام القليلة الماضية وقبل غلق باب المبادرة يوم 29 أغسطس لتحقيق 52 مليون خطوة ، وهى عدد السنوات

التى مرت من عمر حركة الأولمبياد الخاص الدولى، والتى انطلقت عام 1968 واستطاعت أن يضم إليها 192 دولة ، يمثلهم 6 ليون لاعب ولاعبه ويمنح الأولمبياد الخاص ممارسة 30 رياضة أولمبية سواء صيفية أو شتوية إلى جانب الألعاب الأقليمية أو الوطنية أو المحلية ، بجانب باقى المبادرات التى يقدمها الأولمبياد الخاص للاعبين سواء صحية ، أو اجتماعية أو تعليمية مشاركة عربية متميزة.

وحرص أبناء الجاليات العربية المقيمين على أرض الإمارات وخارجها المشاركة فى تلك المبادرة، إذ حقق السعوديون 181677 خطوة عن طريق 8 مشاركين ، واللبنانيون 65436 خطوة عن طريق 5 مشاركين والبحرين 12084 خطوة عن طريق مشارك واحد ، وعمان 12970 خطوة عن طريق مشارك واحد أيضًا، وتعد الهند أكبر دول مشاركة فى التحدى ومحقق مشاركتها الكثير من الأرقام الرائعة ومنذ انطلاق التحدي فجر يوم 19 أغسطس .