رياضة | تأجيل مباراة الرجاء والدفاع الحسني بالدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الرجاء والدفاع الحسني بالدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الأندية المحترفة بالمغرب تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجديدي التي كانت مقررة اليوم الأحد، لعدم الحصول على الضوء الأخضر من السلطات لإقامة اللقاء.

وأعلن الدفاع الجديدي إصابة لاعبين بفيروس كورونا المستجد بعد رابع جولة من الفحوص تمهيداً للدخول في معسكر تدريبي مغلق مثلما أقر الاتحاد المغربي لكرة القدم.

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ودخل لاعبو الدفاع الجديدي في حجر صحي.

وهذه رابع مباراة يتم تأجيلها من الجولة 24 بسبب فيروس كورونا بعد مواجهات اتحاد طنجة ضد رجاء بني ملال والوداد ضد نهضة الزمامرة ونهضة بركان ضد أولمبيك خريبكة.

وتأجلت أربع مباريات أيضاً في دوري الدرجة الثانية بسبب ظهور إصابات بالفيروس.