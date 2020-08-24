رياضة | بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد في تصنيف "يويفا"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد في تصنيف "يويفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بايرن ميونخ، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه، بعد تغلبه 1-0 على منافسه باريس سان جيرمان سجله كينغسلي كومان في ملعب النور بلشبونة، في التربع على صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وضع الفريق البافاري حداً لهيمنة "الملكي"، وتصدر التصنيف بـ136 ألف نقطة، متقدماً على الفريق الذي يقوده الفرنسي زين الدين زيدان (134 ألف نقطة)، وبرشلونة (128 نقطة)، وأتلتيكو مدريد (127 ألف نقطة).

ويحتل سان جيرمان المركز 7 برصيد 113 ألف نقطة، بعد يوفنتوس (117 ألف نقطة)،، ومانشستر سيتي (116 ألف نقطة)، ومتقدماً على إشبيلية (102 ألف نقطة) بطل الدوري الأوروبي، والذي سينافس بايرن على كأس السوبر الأوروبية في سبتمبر المقبل.