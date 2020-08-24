رياضة | كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم ملف التجديد لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم ملف التجديد لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من إدارة الفريق سرعة حسم ملف التجديد ليوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض.

وأخطر أوباما، مسؤولي الفريق الابيض برغبته في خوض تجربة احتراف، خارج الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد أوباما جلسة مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من قبل، من أجل تحديد مصير تجديد عقده، ولكنه قدم طلباته المالية وطالب بمساواته بالفئة الأولى، وأنه ليس لديه أي مانع لتجديد العقد، ولكن مع حصوله على حقوقه، خاصة أنه من أهم اللاعبين داخل الفريق.

ويمتلك يوسف أوباما العديد من العروض السعودية القوية، وبمبلغ مالي كبير، يفوق الزمالك، ولديه رغبة في خوض تجربة الاحتراف، ولكن من خلال بوابة نادي الزمالك.