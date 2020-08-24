رياضة | أول تعليق من مولر بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مولر بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بأن فريقه لم يقدم أفضل أداء له في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي لكنه حقق الفوز عن جدارة ليتوج مسيرته الناجحة في الموسم الحالي.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 1/صفر مساء الأحد في المباراة النهائية على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة ليتوج الفريق بلقبه السادس في دوري الأبطال الأوروبي.

وقال مولر :"ينتابني الآن شعور هائل لا يمكن تصديقه. فزنا باللقب بعد رحلة طويلة. مسيرتنا هذا الموسم كانت رائعة. عدنا بعد فترة تراجع نسبيا شعرنا فيها وكأننا في فترة خريف".

وأضاف : "قدمنا مسيرة رائعة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال هنا في لشبونة. أرى أننا فزنا باللقب عن جدارة. حالفنا الحظ أيضا في المباراة النهائية ، ومانويل نوير تألق في حراسة المرمى. لم تكن أفضل مباراة لنا لكننا حققنا الفوز وكنا حاضرين في اللقاء".