رياضة | فايلر يركز على التسديد قبل لقاء الجونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يركز على التسديد قبل لقاء الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتخيص وحدات تدريبية متنوعة لثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير في مران اليوم الاثنين.
وحصل اللاعبون على تدريبات خاصة بالتصويبات بعيدة المدى، وأيضا العرضيات بالإضافة إلى وحدة بدنية مكثفة.
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خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتصويبات على المرمي في نهاية مران الفريق صباح اليوم .
وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أمام المرمى؛ من أجل التسديد في فقرة فنية جاءت ضمن الوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.