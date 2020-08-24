رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.
وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.