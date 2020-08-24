رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.