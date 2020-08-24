رياضة | في أول مباراة تحت قيادة كوفاتش.. موناكو يتعادل أمام ريمس بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول مباراة تحت قيادة كوفاتش.. موناكو يتعادل أمام ريمس بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي موناكو في أول مباراة ببطولة الدوري الفرنسي تحت قيادة مدربه الجديد، الكرواتي نيكو كوفاتش، تعادلا مثيرا أمام ريمس بهدفين لمثلهما.

وفاجأ ريمس، مضيفه بهدفين عبر كل من بولايي ديا، والبلال توريه، في الدقيقتين 5 و21، قبل أن يرد موناكو عبر إكسيل ديازي، وبونوا بادياشيل، في الدقيقتين 45، و55.

وحاول موناكو، الذي فرض سيطرته على الشوط الثاني، الخروج بنقاط الفوز الثلاث، إلا أن مهاجميه لم يحولوا كل الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، ليكتفي فريق الإمارة الفرنسية بذلك، بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2، في أول مباراة له تحت قيادة المدرب كوفاتش.

وكان كوفاتش، الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ في نوفمبر الفائت، عُين مدربا لموناكو في يوليو الماضي، خلفا للإسباني روبرت مورينو.