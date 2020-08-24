رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى ثلاثة أسابيع؛ لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الالماني مؤخرا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.

وأوضح طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي خسر مباراة القمة أمام الزمالك أول أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، لكنه يواصل تصدر المسابقة برصيد 56 نقطة.