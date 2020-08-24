رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود للتدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى ثلاثة أسابيع؛ لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
وأضاف أن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الالماني مؤخرا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.
وأوضح طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان الأهلي خسر مباراة القمة أمام الزمالك أول أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، لكنه يواصل تصدر المسابقة برصيد 56 نقطة.