رياضة | سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يعادل رقم ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونيخ يعادل رقم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتوج بطلا للنسخة الحالية.

وبعد تتويج بايرن ميونيخ ليلة أمس ببطولة دوري أبطال أوروبا، أصبح هذا اللقب السادس في تاريخه بهذه البطولة.

ويأتي نادي بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث، في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدد 6 ألقاب، متساويا مع ليفربول، خلف ميلان الإيطالي، الذي يزيد عنه بلقب وحيد.

وجاء سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ريال مدريد الأسباني : 13 لقبا (1956- 1957- 1958- 1959- 1960- 1966- 1998- 2000- 2002- 2014- 2016- 2017- 2018).

ميلان الإيطالي : سبعة ألقاب (1962- 1969- 1989- 1990- 1994- 2003- 2007).

بايرن ميونخ الألماني : ستة ألقاب (1974- 1975- 1976- 2001- 2013- 2020 ).

ليفربول الإنجليزي : ستة ألقاب (1977- 1978- 1981- 1984- 2005- 2019).

برشلونة الإسباني : خمسة ألقاب (1992- 2006- 2009- 2011- 2015).

أياكس الهولندي : أربعة ألقاب (1971- 1972- 1973- 1995).

مانشستر يونايتد الإنجليزي : ثلاثة ألقاب (1968- 1999- 2008).

انتر ميلان الإيطالي : ثلاثة ألقاب (1964- 1965- 2010).

بنفيكا البرتغالي : لقبان (1961- 1962).

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نوتنجهام فوريست الإنجليزي : لقبان (1979- 1980).

يوفنتوس الإيطالي : لقبان (1985- 1996).

بورتو البرتغالي : لقبان (1987- 2004).

تشيلسي الإنجليزي : لقب واحد (2012).

مارسيليا الفرنسي : لقب واحد (1993).

ستيوا بوخارست الروماني : لقب واحد (1986).

هامبورج الألماني : لقب واحد (1983).

سلتيك الاسكتلندي : لقب واحد (1967).

بوروسيا دورتموند الألماني : لقب واحد (1997).

ريد ستار بلجراد الصربي : لقب واحد (1991).

أيندهوفن الهولندي : لقب واحد (1988).

أستون فيلا الإنجليزي : لقب واحد (1982).

فينورد الهولندي : لقب واحد (1970).