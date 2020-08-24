رياضة | الزمالك يتابع شكوى الشناوي في الجبلاية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتابع شكوى الشناوي في الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك من أجل متابعة الشكوى الخاصة بأحمد الشناوي حارس مرمى براميدز الحالي والزمالك السابق التي جاءت عقب مباراة القمة 120 أمام الأهلي التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل، صرح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أنه لا يجوز إلزام أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك السابق وبراميدز الحالي برد مقدم العقد الذي حصل عليه من الزمالك وقيمته 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى الفوائد على هذا المبلغ بعد أن حصل عليه منذ عامين تقريبًا.

وشدد الشوربجي على أن قرار شئون اللاعبين ألزم اللاعب برد المبلغ وفي حالة تظلم اللاعب فسيتم اعتماد نفس العقوبة أو تخفيفها ولكن لا يمكن زيادتها وإلزامه برد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد.

وصرح مؤخرًا أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في الزمالك بأنه سيطالب اتحاد الكرة بإلزام الشناوي برد المبلغ بجانب الفوائد.