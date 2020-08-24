رياضة | محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولات مكثفة لاستعادة ثنائي الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي للأهلي يبذل محاولاته من أجل تجهيز أحمد الشيخ نجم الفريق حتى يدخل قائمة مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة وذلك عقب إصابته بكدمة في الكاحل مما تسبب في غيابه عن قائمة المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك والتي إنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المحلي.

وكان أحمد الشيخ تعرض للإصابة في مباراة أسوان يوم الأثنين الماضي ولم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية التي سبقت مباراة الزمالك، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.

وعلى جانب آخر، يخضع وليد سليمان نجم الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم وذلك من أجل معرفة حجم إصابته في الكتف التي تعرض لها أثناء مباراة الزمالك من أجل الفحص الذي سيحدد مدى إصابته وموقفه من التدريبات والمباريات المقبلة خاصة وأن وليد سليمان يُعاني من الآم قوية في الكتف وذلك عقب إلتحام عنيف بينه وبين محمد عبد الشافي نجم الزمالك ليُغادر بعدها عبد الشافي المباراة ويستكمل سليمان المباراة على الرغم من معاناته من آلام قوية في الكتف نتيجة هذا الإلتحام العنيف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الجونة في التاسعة مساءً يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.