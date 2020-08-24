رياضة | آرسنال يخطط لخطف هدف ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يخطط لخطف هدف ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يخطط لمنافسة ليفربول الإنجليزي في الصراع على الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن آرسنال استفسر عن إمكانية الدخول في مفاوضات من أجل الحصول على توقيع ألكانتارا الذي مازال متبقى في عقده مع النادي البافاري موسم واحد.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول كان قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع ألكانتارا ولكن إدارة الحمر ترفض قبول طلبات النادي الألماني المالية التي وصلت إلى 23 مليون جنيه استرليني وذلك لأن النجم الإسباني بلغ عامه التاسع والعشرين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ألكانتارا كان بعيداً عن المُشاركة مع الفريق البافاري في أغلب فترات الموسم بعد العودة من التوقف نظرًا لمروره بفترة التعافي من الإصابة كما أنه هناك لاعبين أثبتوا أنفسهم في مركزه مثل ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرسنال سيحتاج هو الآخر أن يُخفض بايرن ميونخ من طلباته المادية بالإضافة إلى التهلي عن كلا من محمد النني ولوكاس توريرا.