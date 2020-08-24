الامارات | معلول: هذا ما ينقص المنتخب السوري لبلوغ كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: هذا ما ينقص المنتخب السوري لبلوغ كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري، عن المشكلات الفنية التي يعاني منها منتخب "نسور قاسيون" وتحول دون بلوغه نهائيات كأس العالم.

وقال معلول في تصريحات صحافية لوسائل إعلام سورية، إن: "أبرز المشاكل التي يعاني منها المنتخب السوري هي عدم التركيز الكامل خلال مبارياته، خصوصاً أن فرصة واحدة قد تأخذك لكأس العالم، ونقطة واحدة قد تحرمك من التأهل أو قد تقودك إلى بلوغ المونديال".

وأضاف: "الروح والانضباط من العوامل الأساسية التي يجب التركيز عليها حالياً، متبوعةً بالعمل على الجانب البدني، لأنه بالنسبة لي، تأتي أهمية الروح قبل المستوى البدني، وتعتبر العامل الثاني في الأهمية بعد الانضباط، فاللاعب الذي يملك الروح والشغف هو الذي يقاتل في أرض الملعب على كل فرصة متاحة".

وتابع: “المدرب الذي يسمح لرئيس النادي، أو رئيس الاتحاد، أن يتدخل في عمله هو مدرب غير محترم، وخلال مسيرتي التدريبية سابقاً حاول العديد من رؤساء الأندية التي دربتها فرض أحد اللاعبين عليّ، لكنني رفضت أي تدخل في عملي، وحصلت لي العديد من المشكلات بسبب هذا الموضوع".

وأشار معلول إلى مكانة الكرة السورية، وقال: "مستغرب ان المنتخب السوري وخلال تاريخه الطويل الذي يضم لاعبين كبار ونجوم سطعوا حتى على الساحة العربية، لم ينجح في التأهل إلى كأس العالم، لكن في نهاية المطاف أنا ماضيٍ مع (نسور قاسيون) حتى آخر الطريق، وسأسعى جاهداً لتحقيق حلم الجمهور السوري ببلوغ العرس المونديالي".



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