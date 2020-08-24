شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يناقش أسباب خسارة القمة فى اجتماع مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية بجانب مناقشة أسباب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.
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