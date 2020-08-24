شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يناقش أسباب خسارة القمة فى اجتماع مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المحلية والإفريقية بجانب مناقشة أسباب الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 56 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه.