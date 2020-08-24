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الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الجونة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والجهاز الفني والإداري مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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