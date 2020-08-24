شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والجهاز الفني والإداري مسحة طبية صباح اليوم الاثنين قبل المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.
وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام مساء الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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