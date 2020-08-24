شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ أسابيع تفصل محمد محمود عن التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود، لاعب الفريق، يحتاج إلي ثلاثة أسابيع، لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني مؤخرا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.

وأوضح طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ البرنامج التأهيلي، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.