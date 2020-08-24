٣ أسابيع تفصل محمد محمود عن التدريبات الجماعية للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ أسابيع تفصل محمد محمود عن التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد محمود، لاعب الفريق، يحتاج إلي ثلاثة أسابيع، لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
وأضاف أن اللاعب ينفذ في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني مؤخرا بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك.
وأوضح طبيب الأهلي أن محمد محمود يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ البرنامج التأهيلي، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
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