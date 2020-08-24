شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجهز «الشيخ » لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أم في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الاثنين.

وأدي اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من آلام كاحل القدم قبل أن ينتظم في تدريبات الكرة، ويدرس فايلر الدفع باللاعب فى المباراة القادمة أمام الجونة المقررة الأربعاء المقبل فى الجولة الـ 22 من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص فايلر على الااجتماع مع اللاعب قبل مشاركتة فى التدريبات للاطمئنان على أحواله وتحفيزه على الإجتهاد خلال الفترة المقبلة ليكون جاهز للمشاركة والمساهمة مع زملائه فى تحقيق الإنتصارات بالدورى .