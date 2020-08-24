شكرا لقرائتكم صالح جمعة يدخل حسابات فايلر في مباراة الأهلى المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت قناة النادى الأهلى أن صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر دخل حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بداية من مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 لبولة الدورى الممتاز.

ويحاول رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تجهيز لاعبيه جيداً لمواجهة الجونة ومحو أثار الهزيمة الثقيلة التى مُنى بها الفريق فى مباراة الزمالك مساء السبت الماضى فى الجولة الـ21 للدورى والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة ساخنة من لاعبى فريقه طالبهم فيها بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات وضرورة مصالحة الجماهير بحسم بطولة الدورى وبطولة دورى أبطال افريقيا بعد الخسارة أمام الزمالك أمس فى مباراة قمة الدورى العام بنتيجة 3/1، ويبدأ الأهلى اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل.

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ورفضت إدارة النادى الأهلى إجراء تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق بعد الخسارة من الزمالك رغم الاعتراف بوجود أخطاء فى الفريق، وهو ما ظهر بوضوح فى مباراة الزمالك أمس سواء من ناحية تواضع قدرات بعض اللاعبين وفشلهم طوال الفترة الماضية فى إثبات أنفسهم مع الفريق أو أخطاء من جانب المدير الفنى فى إدارة بعض المباريات واخرها لقاء الزمالك.

وتحاول إدارة الأهلى علاج هذه الأخطاء سريعاً من أجل تصحيح مسار الفريق واستعادة الانتصارات سريعاً للحفاظ على لقب الدورى المحلى، موضحاً أن الأهلى مازال يتربع على قمة المسابقة وبفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثانى، كما أن الأهلى مازال هو الأقرب لحسم بطولة الدوري.

وأكد المسئولون أن الفريق أمامه مباراة مهمة الشهر المقبل مع الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ولابد من التكاتف قبلها من أجل دعم الفريق لتخطى عقب بطل المغرب واستكمال المشوار نحو الفوز باللقب.