شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل مران الفريق استعدادا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقد جلسة اليوم الاثنين، مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريبات، من أجل غلق ملف القمة 120 التى شهدت فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ21 من منافسات الدورى.

سيتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك أن عليهم مواصلة خوض المباريات القادمة فى الدورى بنفس الروح القتالية التى ظهرت فى لقاء الأهلى من أجل حصد أكبر عدد من النقاط فى بطولة الدورى بغض النظر عن فارق النقاط مع الفريق الأحمر حيث يتواجد الزمالك فى المركز الثانى برصيد 42 نقطة ويتواجد الأهلى فى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، فى الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وأشاد الفرنسى كارتيرون بما قدمه لاعبى الزمالك فى القمة على أن يتم غلق الملف نهائيا فى مران اليوم للتركيز التام فى اللقاء المقبل أمام المقاولون.

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ويغيب عن الزمالك فى تدريباته اليوم، ظهيره الأيسر محمد عبد الشافى بعد الإصابة التى تعرض لها بكسر فى عظمة الترقوة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى القمة، حيث حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، مدة تقترب من الشهرين من أجل استعادة جهود محمد عبد الشافى.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا خاصا لعبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجهيزه لقيادة الجبهة اليسرى للفريق خلال المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد عبد الشافى فى القمة 120 أمام الأهلى، وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى لقاء الأهلى الماضى نظرا لإيقافه.