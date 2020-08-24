شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يحذر الأهلى من انتقال حسين السيد للزمالك واحتياجات الأبيض أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، مسئولى القلعة الحمراء من خطورة التفريط فى حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للفريق، مؤكداً أن الزمالك سيكون خياره الأول حال الرحيل عن الأهلى.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"احتياجات الزمالك فى ملف التدعيمات أقل من الأهلى، الفريق الابيض كان فى حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن وبالفعل تعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى وهو لاعب رائع، الزمالك محتاج ظهير أيسر ولو الأهلى ترك حسين السيد مارسيلو هيروح الزمالك".

وتابع شوبير: "مارسيلو سيكون مكسبا كبيرا للزمالك ووقتها محدش هيلومه لأن اللاعب عرض نفسه 100 مرة على الأهلى، الزمالك لازم يجدد تعاقد فرجانى ساسى لأن طارق حامد أنهك، وفى حالة عدم التمديد لازم يشوف بديل، وأتوقع استمرار رزاق سيسيه وأحمد رفعت فى الإعارة، بينما سيعود أحمد فتوح الظهير الايسر فهو لاعب رائع ولو عاد قد يتراجع الزمالك عن التعاقد مع مارسيليو، ولو استعاد الزمالك زيزو بشكل مميز بعد الإصابة لن يكون فى حاجة للتعاقد مع لاعب خط وسط".

ويضيف شوبير :"آرى بابل لاعب جيد ولكن مازال هناك كلام كثير حول الصفقة، محمد عواد أصبح الحارس رقم 4 فى الزمالك ولو جاله عرض الأبيض سيوافق على رحيله، كيميا عواد مش ماشية مع الزمالك وهذا أمر وارد وبيحصل وتكرر مع أبو جبل نفسه لما راح سموحة ورجع أفضل حارس".

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وأكمل شوبير:"كريم بامبو أكيد هيمشى من الزمالك فيما لم ينجح إمام عاشور، عمر السعيد حظه وحش، والإصابات عطلت مصطفى فتحى كتير".

وفاز الزمالك على ضيفه الأهلى بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورى العام .

وباتت هذه الخسارة هى الأولى للأهلى فى الدورى هذا الموسم مقابل الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الـ12 للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل فى ست مباريات والخسارة فى ثلاث.