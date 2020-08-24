شكرا لقرائتكم لجنة التظلمات تمنح أحمد الشناوى مهلة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منحت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز مهلة حتى 10 سبتمبر المقبل، للاطلاع على المستندات التى قدمها نادى الزمالك للحصول على مقدم العقد الذى حصل عليه اللاعب قبل الرحيل إلى بيراميدز وقيمته 8 ملايين جنيه، كما حددت نفس المهلة لتقديم الحارس أدلة جديدة فى القضية بناء على طلبه، فى جلسة سماع الأقوال غدا.

وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة أمس لأقوال أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، قائلا، "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوى مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

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وأضاف عادل الشوربجى فى تصريحات تليفزيونية، "الزمالك يرغب فى الحصول على المبلغ الذى حصل عليه أحمد الشناوى بالفوائد، ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائى يوم 17 سبتمبر".

فيما كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام إدارة النادى بصرف قسط ثانى من مستحقات اللاعبين خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربى فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين على التأهل للنادى وحصد لقب البطولة، وذلك بعدما صرفت إدارة النادى قسطا من المستحقات قبل لقاء القمة 120 الذى شهد فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى.