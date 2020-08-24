شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: وليد سليمان يغيب عن الأهلى أمام الجونة للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن وليد سليمان، لاعب الفريق سيغيب عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام.

وقال عبد الحفيظ إن وليد سليمان خضع لأشعة بعد تعرضه لكدمة قوية فى منطقة الصدر خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وعلى إثرها سيغيب عن المباراة المقبلة، وحضر وليد سليمان اليوم إلى الأهلي، للخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته؛ استعدادا لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واصطدم وليد سليمان بزميله محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مباراة القمة الأمر الذى تسبب فى اصابتهما، فى الوقت الذى رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك.

وأكد مجلس إدارة الزمالك فى بيان صحفى نشره على موقعه الرسمي، أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافى فى مباراة رسمية فى الدورى المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسى للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دورى أبطال أفريقيا، وشدد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذى قام بزيارة لاعب الزمالك فى المستشفى لعلمه بتجهيز النادى شكوى ضده بكل الإصابات التى تسبب بها للاعبى الدوري.

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وأوضح رئيس نادى الزمالك أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافى قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه لأنه لم يعتد عليه فى منزله أو فى المقهى انما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافى أثناء مباراة رسمية فى مسابقة الدورى الرسمية والاعتداء المتعمد على اللاعب محمد عبد الشافى لم ينتج عنه اصابته فقط، بل تضمن الضرر أيضا حرمان نادى الزمالك من الظهير الأيسر الأساسى لمدة شهرين مما يؤثر على مسيرة النادى الناجحة وطموحاته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأشار نادى الزمالك إلى أنه من سلطته قبول الاعتذار أو رفضه لأن النادى منظومة إدارية تحترم الجميع.