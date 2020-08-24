شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ جاهز لتدعيم الأهلى أمام الجونة بعد المشاركة في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تدريبات الكرة صباح اليوم الاثنين، وأدى اللاعب برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ للتعافى من آلام كاحل القدم قبل أن ينتظم فى تدريبات الكرة اليوم، وأصبح أحمد الشيخ جاهزاً لتدعيم فريفه فى مواجهة الجونة المقرر اقامتها بعد غداً الأربعاء فى بطولة الدورى العام.
وغاب أحمد الشيخ عن مباراة القمة أمام الزمالك لاستمرار معاناته من الإصابة فى وقتها وهى المواجهة التى خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتسببت فى حدوث زلزال غضب داخل القلعة الحمراء.
وأكد محمود الخطيب رئيس الأهلى وأعضاء لجنة التخطيط لفايلر على الثقة التامة فيما يقدمه، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري، وحرص الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر فى العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته فى الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طى صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التى تنتظر الفريق على المستويين المحلى والقارى فى بطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا.
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