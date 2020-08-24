شكرا لقرائتكم المقاولون يخضع لمسحة كورونا غدا استعدادا لمواجهة الزمالك بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، على الخضوع لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن كورونا غداً الثلاثاء، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع نادى الزمالك، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان الزمالك قد تفوق فى مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف على المقاولون.

فى سياق متصل، يسابق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الزمن لتجهيز طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق من أجل مباراة الزمالك، حيث كان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف مسابقة الدورى العام بعد توقف كورونا لإصابته فى العضلة الأمامية.

من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

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من جانبه أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، أن طاهر بدأ تدريبات الجرى مع الفريق قبل مباراة أسوان إلا أن مشاركته فى مباراة الزمالك مازالت غير مسحومة حتى يطمئن الجهاز الفنى على الجاهزية الكاملة للاعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.