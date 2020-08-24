نتيجة مباراة الأهلي | هاني ومعلول يقودان الأهلي للفوز على انبي بثنائية ولا أروع

مباراة الاهلي وإنبي اليوم الأحد 9/8/2020 مباشر ON Time sport رابط الأسطورة الجديد ، مباراة الاهلي وإنبي افي دوري we المصري الأسبوع الخامس عشر من الدوري لمباراة المرتقبة الآن والتي ينتظرها الملايين من عشاق المارد الأحمر الذي استعاد قوته مرة أخري وتصدر في الدوري المصري في المركز الأول بعدد نقاط 49 نقطة ويلية نادي الزمالك في المركز الثاني بعدد نقاط 34 نقطة ثم الزمالك في المركز الثاني والمقاولون العرب في الثالث بنفس عدد النقاط 33 نقطة ولازالت المنافسة تشتد بين الأهلي والزمالك كعادة كل عام في الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي وإنبي كورة ستار

تقام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2020 اليوم الأحد 9/8/2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث مباراة الاهلي وانبي مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت الرياضية

نتيجة مباراة الأهلي وانبي

انتهت مباراة الاهلي وانبي اليوم الأحد على ON Time sport hd واستطاع النادي الأهلي الفوز على انبي بهدفين ولا اروع أحرز محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 64 وأحرز على معلول الهدف الثاني في الدقيقة 95 ليفوز الأهلي بالمباراة ويواصل تقدمه في الدوري المصري متمركزا في المركز الأول بالدوري.