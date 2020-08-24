تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ على النايل سات بأعلى إشارة

تبرز مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ على الساحة خلال الساعات القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد نجاح الفريقان في تخطي عقبة نابولي وتشيلسي على الترتيب في دور الستة عشر من المسابقة، ويستضيف ملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة النهائي المبكر، والذي يجمع بين فريقي برشلونة وبايرن ميونخ في أمسية كروية منتظرة يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تبدأ مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مساء يوم الجمعة القادمة، وتعرض المباراة حصرياً ومباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسنتعرف الآن على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي الأبطال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تنقل قناة idman على القمر الأذري عبر التردد المجاني 11175(H) مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة المنتظرة، وستكون قناة ليبيا سبورت والتي تبث على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11766 أفقي في الموعد وهي القناة التي نقلت جميع مباريات دور الستة عشر من المسابقة، واخرها مباراة برشلونة ونابولي في كامب نو.

وتشير أغلب التوقعات لمواجهة نارية لن تحسم إلى في الدقائق الأخيرة، نظراُ للتاريخ الكبير للفريقين سواء بطل أسبانيا أو بطل ألمانيا، ويأمل بايرن ميونخ في الجمع بين الكأس والدوري ودوري الأبطال لتحقيق ثلاثية تاريخية جديدة في تاريخ النادي بعد 2013.

وكان بايرن ميونخ قد تأهل لربع النهائي بعد هزيمته تشيلسي الإنجليزي في مجموع المباراتين 7-1، أما برشلونة فقد تأهل على حساب نابولي الإيطالي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في كامب نو.