الآن مباشر| كل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة 14-8-2020

-الآن- مباشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة 14 -8-2020، حيث تنطلق الليلة الختامية في مباريات إياب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا يوم الجمعة 14 أغسطس بعد العودة من فترة توقف كبيرة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويستضيف فريق برشلونة الإسبانى نظيره بايرن ميونخ الألماني على ملعب النور، ويأمل البارسا في تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المشوار، بينما يسعى بايرن ميونخ الألماني لخطف بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة، تابع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني يسعى لمواصلة الحلم وحسم التأهل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني

قناة Sport 1 Czechia التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. قناة Polsat Sport التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Club RTL التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة ZDF HD التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Negaah TV التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E. قناة SRF Zwei HD التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird. قناة M4 Sport التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3. قناة TRT SPOR HD التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، قناة 3 Sport التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد بايرن ميونخ الألماني

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه وجوردي ألبا خط الهجوم : لويس سواريز وأنطوان جريزمان خط الوسط : راكيتيتش، فرينكي دي يونج، سيرجي روبرتو وليونيل ميسي

تردد قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني

مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني 14/8/2020 في دوري أبطال أوروبا

مباراة مباراة برشلونة × بايرن ميونخ الألماني بطولة دور ربع النهائي ملعب ملعب النور موعد المباراة يوم الجمعة 14 أغسطس 2020 في تمام الساعة: تمام الساعة 23:00 بتوقيت الامارات

تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية

تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر قنوات العارضة قناة bein sport hd1

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – أرترو فيدال – سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز.

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:-