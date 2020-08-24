رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن واستكمال الطلبات عبر صندوق المعونة الوطنية reg.takmeely.jo

رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن سنقوم بتقديمه لكم من خلال موقعنا، كما سنوضح لكم الفئات المستحقة للدعم المقدم من الحكومة الأردنية والفئات المستثناه من هذا الدعم، هذا بعد قرار تحرير سعر الخبز والذي بدأت الحكومة الأردنية في تطبيقه منذ 2018، ليصل سعر الخبز إلى “40 قرش للرغيف البلدي كبير الحجم و32 قرش للرغيف البلدي صغير الحجم”.

ولتيسير عملية الاستعلام عن دعم الخبز 2020 بالأردن، قامت الحكومة الأردنية بطرح رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن للمواطنين، كما أتاحت الحكومة خلال الفترة من مارس 2020 حتى أبريل من نفس العام إمكانية التسجيل في دعم الخبز عبر رابط صندوق المعونة الوطنية، ويمكن للمواطنين الآن الدخول على رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن لاستعلام النتائج.

رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن

أعلنت الحكومة الأردنية في تاريخ 6/8/2020 عن ظهور نتائج دعم الخبز 2020 بالأردن، والتي كانت قد فتحت باب التسجيل فيها في الفترة من مارس حتى أبريل 2020، بحيث تحصل الفئات المستحقة للدعم على الدعم المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة قد حددت تلك الفئات، ويمكن للجميع الآن الدخول على رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن للحصول على نتائج الدعم.

قيمة الدعم للفرد الواحد

خفضت الحكومة الأردنية في وقت سابق إجمالي قيمة الدعم المخصص للخبز، وبناء عليه، تراجعت قيمة الدعم المخصصة للفرد الوحد داخل المنظومة، بالمقارنة بالقيمة التي تم تحديدها في 2018، ليصبح مبلغ الدعم الكلي 120 مليون دينار، وبالتالي يحصل الفرد الواحد على 27 دينار، مع ملاحظة أن هذا الدعم غير مقيد بأعداد أفراد الأسرة الواحدة.

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حالات يقبل فيها التظلم

في حالة تقديم التظلمات، تقوم الحكومة الأردنية بقبول الطلبات المقدمة من الفئات التالية، لتعيدهم إلى منظومة الدعم:

الأسرة التي معيلها مسافر خارج البلاد

الأسرة التي معيلها في المستشفى “مريض”.

ولتقديم التظلمات اتبع الآتي:

ادخل على موقع المعونة الوطنية الإلكتروني اتجه إلى خانة التظلمات قم بإدخال البيانات المطلوبة ارفع المستندات الداعمة لطلب التظلم.

رابط نتيجة طلب دعم الخبز 2020

يمكنكم الإطلاع على نتيجة طلب دعم الخبز 2020 بالأردن الآن من خلال اتباع الخطوات التالية:

يرجى الملاحظة أن الرابط السابق يتيح لمواطني الأردن كذلك إمكانية تقديم التظلمات لجميع من ينطبق عليهم شروط الدعم التي أوضحتها الحكومة بالأردن، وللمزيد من الاستفسارات، يرجى ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير وسنقوم بالرد عليها مباشرة.