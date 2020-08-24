شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بتروجت فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، اليوم الاثنين، نظيره بتروجت ضمن مؤجلات الدورى الممتاز الذى تم استئنافه الجمعة الماضى .ونجح فريق الأهلى فى الفوز على الطيران 3 / 1 والزمالك على الشمس بنفس النتيجة الجمعة الماضية .

وتشهد جولة الجمعة 28 أغسطس المقبل مواجهات بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الأهلى وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى وسبوتنج مع بتروجت والقناة مع الشمس والطيران مع طنطا .

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بينما تشهد جولة الاثنين ٣١ أغسطس مواجهات بين كل من، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الاتحاد السكندرى مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس والزمالك مع سموحة.

وأرسل مسئولو اتحاد الطائرة، برئاسة الدكتور سامح حمدى، التصنيف الجديد للأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية خلال شهر أغسطس المقبل، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة، وتضمن التصنيف الجديد للاتحاد وجود 52 ناديا لهم حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، بالإضافة إلى 20 مركز شباب.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.