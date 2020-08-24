الامارات | بالصور: جمهور باريس سان جرمان يضرم النار بالسيارات والمحال التجارية بعد خسارة لقب أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: جمهور باريس سان جرمان يضرم النار بالسيارات والمحال التجارية بعد خسارة لقب أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية أنها أوقفت 148 شخصا جراء أعمال شغب بعد خسارة فريق المدينة باريس سان جرمان أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1 أمس في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وأشعل مشجعو سان جرمان النار في السيارات وحطموا واجهات المحال التجارية واشتبكوا مع رجال الشرطة وفقا لما ذكرته السلطات الأمنية.

وقالت الشرطة على «تويتر» إن أعمال العنف وقعت حول ملعب «بارك دي برانس» وفي شارع الشانزيليزيه خلال وبعد المباراة التي جرت ليلة أمس.

وكان الآلاف من مشجعي باريس سان جرمان تجمعوا في «بارك دي برانس» لتشجيع فريقهم عن بعد، حيث كانوا يتابعون المباراة التي أقيمت في لشبونة عبر شاشة عملاقة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن هذه أعمال الشغب استمرت لساعات عدة حيث القت مجموعات من المشجعين زجاجات وألعاب نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأضرمت النيران في السيارات في شارع الشانزيليزيه وحطمت الواجهات وتعرضت المتاجر للتخريب.

وأشارت الشرطة إلى اعتقالها 148 شخصا «خاصة لاحداثهم الاضرار او العنف أو إلقاء مقذوفات».

وأصيب 16 شرطيا بجروح، وتمت مهاجمة 12 محلا تجاريا، ولحقت الأضرار بحوالي 15 سيارة وفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وأدان دارمانان في تغريدة له على «تويتر» العنف «غير المقبول» وشكر الشرطة التي اعتقلت «مجموعات عنف صغيرة ومثيري الشغب».

تم تجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي داخل وخارج ملعب «بارك دي برانس» بين المشجعين الذين كانوا يأملون في رؤية أول لقب لفريقهم في المسابقة الأهم على الصعيد القاري.

وذكرت الشرطة انه تم القبض على 404 اشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية والالتزام باللوائح التي تهدف الى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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