شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: هل رمضان صبحي كان سيرحل عن الأهلي لو إكرامي يلعب أساسيًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتقد إبراهيم حسن لاعب الاهلي والزمالك، ومدير الكرة السابق في نادي المصري، ريني فايلر المدير الفني للأهلي بسبب طريقة إدارته لمباراة الزمالك.

وقال إبراهيم حسن عبر القناة المصرية الأولى: «فايلر لم يقرأ المباراة بشكل جيد وكان عليه عدم الدفع بثلاثي وسط من البداية، وكذلك توليفة خط الدفاع لم تكن الأنسب لأن الضغط كان كبيرا من الزمالك على محمد هاني وعلي معلول».

وأضاف إبراهيم حسن: «يجب أن تُخرج إدارة النادي فريقها من هذه المرحلة وأن ترفع الضغط من على اللاعبين خاصة بعد رحيل رمضان صبحي، والهزيمة من الزمالك جرس إنذار للأهلي قبل مواجهة الوداد في إفريقيا».

وتابع إبراهيم حسن: «يجب تدعيم الأهلي بصفقات قوية في قلب الدفاع والظهير الأيمن والأجنحة حتى يستطيع الأهلي المنافسة على كل البطولات».

وقال إبراهيم حسن: «الأهلي هو الذي ترك حسام وإبراهيم وموقفنا لا يشبه موقف أحمد فتحي ورمضان صبحي لأنهما رحلا عن النادي بناء على رغبتهما أريد توجيه سؤالا إلى الكابتن إكرامي الكبير، إذا كان شريف يشارك بشكل أساسي في الأهلي هل كان سيرحل رمضان صبحي عن الفريق؟».

واختتم حسن تصريحاته قائلًا :«رسالة إلى جمهور الأهلي. لا تقسو على مروان محسن هو يمر بفترة سوء توفيق ولا يريد لاعب أن يظهر بمستوى سي».

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وخسر الأهلي أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري.